L’Italia non si qualifica ai Mondiali per la terza edizione consecutiva. A passare è la Bosnia ed Erzegovina, che si impone ai calci di rigore al termine di una sfida tesa e combattuta.
Un verdetto durissimo per gli azzurri, che dopo il 2018 e il 2022 mancheranno anche l’appuntamento del 2026. Un evento senza precedenti per una Nazionale che ha conquistato quattro Coppe del Mondo.
La partita
Dopo il pareggio nei tempi regolamentari, con l’Italia in dieci uomini dal primo tempo per l’espulsione di Bastoni, la gara si è trascinata fino ai rigori. Dal dischetto, però, la Bosnia è stata più lucida, chiudendo la sfida sul 4-1.
Un fallimento storico
Per la squadra guidata da Gennaro Gattuso si tratta di un fallimento totale, che segna una delle pagine più nere della storia recente del calcio italiano.
Mai, infatti, una Nazionale vincitrice di almeno un Mondiale era rimasta fuori per tre edizioni consecutive.
Ora si apre inevitabilmente una fase di riflessione profonda sul futuro del calcio italiano, tra scelte tecniche, programmazione e ricostruzione.