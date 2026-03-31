La Nazionale italiana di calcio si gioca tutto. Questa sera a Zenica, gli azzurri affronteranno la Nazionale bosniaca di calcio nella finale playoff che vale l’accesso ai Mondiali 2026.
Dopo due edizioni saltate, l’Italia non può permettersi altri passi falsi: sarà una gara secca, senza appello. Vincere è l’unica opzione.
Il percorso e la sfida
La squadra guidata da Gennaro Gattuso arriva all’appuntamento dopo il successo per 2-0 sull’Irlanda del Nord, firmato da Tonali e Kean. Ora però il livello si alza: la Bosnia rappresenta un ostacolo più solido, soprattutto tra le mura amiche.
L’atmosfera di Zenica e la pressione del risultato renderanno la partita ancora più delicata.
Probabili formazioni
Bosnia (3-5-1-1): Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic.
Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Pio Esposito, Kean.
Dove vederla
Calcio d’inizio alle 20:45, diretta in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.
Una partita che vale una stagione, ma soprattutto il ritorno dell’Italia sul palcoscenico mondiale.