Sarà presentato mercoledì 1 aprile alle ore 18.30, a Pagani, presso il Foyer dell’Auditorium Sant’Alfonso, il romanzo Le Stanze dell’anima di Antonietta Serino.

Un’opera intensa e introspettiva che racconta le vite di quattro donne, diverse tra loro ma unite da un filo comune: il confronto con scelte difficili, emozioni profonde e battaglie quotidiane spesso invisibili. Il romanzo esplora il mondo interiore delle protagoniste, tra amore, solitudine, sacrifici e ricerca della propria identità, offrendo una riflessione autentica sulla condizione femminile.

Gli interventi

All’incontro prenderanno parte:

  • Raffaele Maria De Prisco, sindaco di Pagani
  • Salvatore Campitiello
  • Laura De Nicola
  • Nello Cosimato
  • Anna Scimone
  • A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Martina Nacchio.

Momento musicale

Previsto anche un accompagnamento musicale a cura del Maestro Paolo Saturno.

L’evento rappresenta un’occasione per approfondire un romanzo che punta sulla profondità dei sentimenti e sulla complessità dell’animo umano, ricordando come ognuno custodisca dentro di sé le proprie “stanze dell’anima”.

Luciano Verdoliva

Laureato in Materie Letterarie ma non ha mai esercitato la docenza. Costantemente narratore di fatti dal 1990 è giornalista pubblicista per necessità. Uno dei suoi modelli: Goffredo Parise. Prossimo al pensionamento.

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