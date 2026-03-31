Sarà presentato mercoledì 1 aprile alle ore 18.30, a Pagani, presso il Foyer dell’Auditorium Sant’Alfonso, il romanzo Le Stanze dell’anima di Antonietta Serino.

Un’opera intensa e introspettiva che racconta le vite di quattro donne, diverse tra loro ma unite da un filo comune: il confronto con scelte difficili, emozioni profonde e battaglie quotidiane spesso invisibili. Il romanzo esplora il mondo interiore delle protagoniste, tra amore, solitudine, sacrifici e ricerca della propria identità, offrendo una riflessione autentica sulla condizione femminile.

Gli interventi

All’incontro prenderanno parte:

Raffaele Maria De Prisco, sindaco di Pagani

Salvatore Campitiello

Laura De Nicola

Nello Cosimato

Anna Scimone

A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Martina Nacchio.

Momento musicale

Previsto anche un accompagnamento musicale a cura del Maestro Paolo Saturno.

L’evento rappresenta un’occasione per approfondire un romanzo che punta sulla profondità dei sentimenti e sulla complessità dell’animo umano, ricordando come ognuno custodisca dentro di sé le proprie “stanze dell’anima”.