Prosegue l’ondata di maltempo sulla Campania dopo le piogge intense della notte.

A Salerno e su gran parte del territorio regionale, anche la giornata di oggi sarà caratterizzata da precipitazioni, ma in maniera non continua: si alterneranno piogge e pause asciutte nel corso delle ore.

L’instabilità proseguirà anche nei prossimi giorni: piogge attese tra mercoledì e giovedì, con un clima ancora incerto e variabile.

Una possibile tregua dovrebbe arrivare solo verso il fine settimana, quando le condizioni meteo potrebbero finalmente migliorare.