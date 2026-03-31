Grave episodio a Nocera Inferiore, dove un uomo di 83 anni sarebbe stato vittima di una violenta aggressione.

Il fatto sarebbe avvenuto in via Montalbino, nei pressi della parrocchia di Parrocchia di San Giuseppe, intorno alle 18:30. Secondo quanto raccontato dai familiari, l’anziano sarebbe stato colpito in strada, ma non ricorda nulla a causa dello shock.

Ricoverato in gravi condizioni

L’uomo è stato ritrovato a casa, ferito e sanguinante, e successivamente trasferito all’ospedale Ospedale Cardarelli, dove è stato ricoverato con fratture al volto ed ematomi compatibili con una violenta aggressione.

L’appello

I familiari lanciano un appello a chiunque possa aver visto qualcosa in quella fascia oraria, considerata anche la presenza di traffico nella zona.

“Chi ha ridotto così mio padre non deve farla franca”, è il messaggio diffuso, con la richiesta di eventuali testimonianze utili a ricostruire l’accaduto.