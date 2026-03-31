Il gruppo politico Pagani al Centro annuncia ufficialmente il proprio sostegno al sindaco uscente Raffaele Maria De Prisco in vista della prossima tornata elettorale, confermando la volontà di proseguire il percorso amministrativo avviato negli ultimi anni.

Un progetto che guarda alla continuità

“Continuare a crescere, rafforzare quanto costruito e completare il percorso di rilancio”: è questa la linea tracciata dal movimento, che si propone ancora una volta al servizio della città di Pagani.

Pagani al Centro si definisce una realtà che va oltre il semplice impegno politico: una comunità e un laboratorio di idee, capace nel tempo di aggregare persone competenti e motivate, protagoniste sia sul territorio che nelle istituzioni.

I risultati e le sfide

Nel corso degli ultimi cinque anni, segnati da difficoltà significative, il gruppo sottolinea di aver operato con spirito unitario, contribuendo alla ripartenza della città attraverso interventi di riqualificazione urbana, il potenziamento dei servizi sociali e cimiteriali e un’attenzione costante alle fasce più fragili.

Un lavoro che, secondo il movimento, ha permesso di porre le basi per uno sviluppo concreto, oggi visibile ma ancora da consolidare.

Uno sguardo al futuro

Pagani al Centro si presenta come una “fucina politica”, un luogo di formazione e crescita per una nuova classe dirigente, fondata su partecipazione, confronto e impegno quotidiano.

L’obiettivo dichiarato è quello di dare continuità a una visione di lungo periodo, puntando su giovani, famiglie e sviluppo sostenibile del territorio.

Il sostegno a De Prisco

In questo contesto, il gruppo conferma il sostegno al sindaco De Prisco, ritenuto una guida capace di affrontare un mandato complesso senza mai perdere il contatto con le esigenze della comunità.

“Proseguiamo il nostro impegno con passione e responsabilità – si legge nella nota – convinti che il lavoro avviato meriti continuità e che il futuro della città si costruisca con serietà e visione”.

La squadra

A sostenere il progetto politico sono:

Gaetano Cesarano, Augusto Pepe, Maria Manzo, Anna Maresca, Bartolomeo Picaro, Tommaso Passamano, Massimiliano Tramontano, Annalisa Califano, Rosa Olivieri, Antonio La Femina, Oscar Argentino, Antonella Boccia e Anna Maria Mosca.

“Pronti a fare la nostra parte, ancora, insieme – concludono – mettendo sempre Pagani al centro”.