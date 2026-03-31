Il sindaco uscente rivendica il lavoro svolto tra criticità e difficoltà, mentre guarda con fiducia al prossimo appuntamento elettorale

Un mandato tra difficoltà e gestione complessa

Si avvia alla conclusione il ciclo amministrativo guidato dal sindaco Raffaele Maria De Prisco a Pagani, segnato da un contesto non privo di criticità. Negli ultimi cinque anni, l’azione amministrativa ha dovuto confrontarsi con difficoltà strutturali, tensioni politiche e una gestione complessa di dinamiche territoriali che hanno inciso sul percorso di governo. Non sono mancati momenti di rallentamento e situazioni delicate, che hanno richiesto continui adattamenti e una costante ricerca di equilibrio all’interno della maggioranza e nel rapporto con la città.

Verso il voto con una maggioranza compatta

Nonostante le difficoltà, Raffaele Maria De Prisco guarda alla prossima tornata elettorale con un atteggiamento di fiducia, convinto della tenuta del progetto politico costruito nel corso del mandato. Il sindaco uscente punta sulla compattezza della sua maggioranza, che si prepara ad affrontare la nuova sfida elettorale con l’obiettivo di dare continuità all’azione amministrativa. In un quadro politico che si annuncia competitivo, la partita si giocherà sulla capacità di valorizzare quanto realizzato e di proporre una visione credibile per il futuro della città.