In vista delle festività pasquali e del ponte del 25 aprile, Trenitalia, in collaborazione con la Regione Campania, ha annunciato un potenziamento dei collegamenti ferroviari per far fronte al previsto aumento dei flussi turistici sul territorio.
Più corse e posti disponibili
Nel dettaglio, nei giorni 5, 6, 25 e 26 aprile saranno attivati 24 collegamenti aggiuntivi, con un incremento complessivo di circa 16mila posti in più al giorno.
Le tratte interessate dal potenziamento sono:
- Napoli – Caserta
- Napoli Campi Flegrei – Torre Annunziata
- Napoli Campi Flegrei – Villa Literno
- Linea 2 Metropolitana di Napoli
Assistenza e sicurezza nelle stazioni
Per gestire al meglio l’afflusso di viaggiatori, saranno attivi presìdi di assistenza e personale di FS Security nelle principali stazioni, tra cui:
- Napoli Piazza Garibaldi
- Napoli Piazza Cavour
- Stazione di Battipaglia
Informazioni e acquisti
I sistemi di acquisto sono già aggiornati: i biglietti possono essere acquistati tramite sito ufficiale, app Trenitalia, biglietterie e self-service presenti nelle stazioni.