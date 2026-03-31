Prestigioso risultato alla fiera Pastaria, andata in scena a Firenze, dove il progetto “So di Pasta” ha conquistato il primo premio tra 13 proposte in gara. Il riconoscimento è stato assegnato nella suggestiva cornice della Stazione Leopolda.

Il progetto vincitore

A firmare il lavoro sono tre professionisti del territorio:

la dottoressa Natalia Pepe

l’architetto Giovanni Vitale

la dottoressa Martina Fraia

Il progetto si è distinto per la capacità di reinterpretare in chiave moderna il concetto di museo della pasta, offrendo una visione innovativa e al passo con i tempi.

Il museo della pasta

L’iniziativa rientra nell’ambito del premio promosso dalla Fondazione Agnesi, con l’obiettivo di rinnovare un museo della pasta già esistente. “So di Pasta” rappresenta quindi una proposta concreta per il restyling e l’aggiornamento della struttura, puntando su un’esperienza più immersiva e contemporanea.

Tradizione italiana al centro

Il progetto guarda all’intera tradizione italiana della pasta, valorizzandone storia, cultura e identità a livello nazionale, senza limitarsi a un singolo territorio ma abbracciando un patrimonio che rappresenta uno dei simboli più forti del Made in Italy.

Orgoglio dell’Agro

Un risultato che porta comunque lustro all’Agro nocerino-sarnese: i tre professionisti, infatti, sono originari di Sant’Egidio del Monte Albino e Angri, territori che ancora una volta si distinguono per competenze e qualità progettuale.