Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato di Pompei, ha disposto la sospensione per 30 giorni di un’attività commerciale situata in una delle zone della movida.

I controlli

Il provvedimento arriva dopo un intervento congiunto di Polizia, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Asl, che hanno riscontrato diverse irregolarità all’interno del locale.

Tra le principali violazioni:

  • intrattenimento musicale e danzante senza autorizzazioni, con musica ad alto volume;
  • presenza eccessiva di persone in uno spazio ridotto;
  • uscita di sicurezza non utilizzabile perché ostruita da palco e impianti;
  • materiali combustibili privi di certificazione;
  • assenza della SCIA antincendio.

Le altre irregolarità

Sono state inoltre rilevate criticità igienico-sanitarie e la somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito, senza tabella alcolemica né etilometro.

Il provvedimento

La chiusura temporanea è stata disposta per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, in un’area particolarmente frequentata durante le ore notturne.

Redazione

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