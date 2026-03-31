Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato di Pompei, ha disposto la sospensione per 30 giorni di un’attività commerciale situata in una delle zone della movida.
I controlli
Il provvedimento arriva dopo un intervento congiunto di Polizia, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Asl, che hanno riscontrato diverse irregolarità all’interno del locale.
Tra le principali violazioni:
- intrattenimento musicale e danzante senza autorizzazioni, con musica ad alto volume;
- presenza eccessiva di persone in uno spazio ridotto;
- uscita di sicurezza non utilizzabile perché ostruita da palco e impianti;
- materiali combustibili privi di certificazione;
- assenza della SCIA antincendio.
Le altre irregolarità
Sono state inoltre rilevate criticità igienico-sanitarie e la somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito, senza tabella alcolemica né etilometro.
Il provvedimento
La chiusura temporanea è stata disposta per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, in un’area particolarmente frequentata durante le ore notturne.