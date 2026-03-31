Il sindaco di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, annuncia l’apertura di un nuovo avviso pubblico dedicato alla salute dei cittadini, con particolare attenzione agli anziani.
Il progetto, realizzato in collaborazione con l’assessore Catello Di Risi, prevede un ciclo di cure termali presso le Terme Rosapepe dal 18 al 30 maggio 2026.
I servizi offerti
I partecipanti potranno usufruire di:
- trasporto gratuito giornaliero in bus (dal lunedì al venerdì);
- accesso alle cure termali convenzionate con ricetta medica;
- visita medica gratuita per l’accesso alle cure;
- ingresso gratuito alle piscine termali;
- sconto del 50% su una seconda cura;
- pranzo di fine ciclo presso l’area ristoro delle piscine.
Le prestazioni includono fanghi, bagni termali, cure inalatorie e altri trattamenti disponibili presso la struttura.
Come partecipare
Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 28 aprile 2026, esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì, nelle fasce orarie indicate.
I posti disponibili sono 106.
Un’iniziativa pensata per promuovere benessere e prevenzione, offrendo un’opportunità concreta di cura e socialità alla comunità locale.