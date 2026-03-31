Operazione antidroga a Scafati, dove i carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato un 29enne con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Il sequestro
Nel corso dell’intervento, i militari hanno rinvenuto:
- cocaina;
- materiale per il confezionamento delle dosi;
- 1.570 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.
Le misure cautelari
A seguito del giudizio, su richiesta della Procura, per l’uomo è stato disposto:
- il divieto di dimora nel comune di Scafati;
- il sequestro preventivo del denaro trovato in suo possesso.
L’operazione rientra nelle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti sul territorio.