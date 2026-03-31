Operazione antidroga a Scafati, dove i carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato un 29enne con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il sequestro

Nel corso dell’intervento, i militari hanno rinvenuto:

  • cocaina;
  • materiale per il confezionamento delle dosi;
  • 1.570 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Le misure cautelari

A seguito del giudizio, su richiesta della Procura, per l’uomo è stato disposto:

  • il divieto di dimora nel comune di Scafati;
  • il sequestro preventivo del denaro trovato in suo possesso.

L’operazione rientra nelle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti sul territorio.

Redazione

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