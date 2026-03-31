Un giovane di 21 anni, originario di Angri, è stato condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione per aver preso parte a un violento pestaggio avvenuto a Scafati.
L’aggressione
I fatti risalgono al 26 ottobre 2022, nei pressi di un distributore automatico in via Don Antonio Pagano. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe partecipato all’aggressione insieme ad altre due persone, una delle quali armata di coltello.
Le vittime, due fratelli di Boscoreale, furono colpite con calci, pugni e bastonate. Uno dei due riportò anche tre coltellate al basso dorso, come riporta “L’occhio di Salerno”.
La sentenza
Il 21enne è stato giudicato dal II Collegio del Tribunale di Nocera Inferiore e condannato per tentato omicidio in concorso, con il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro tre mesi. La difesa ha già annunciato ricorso in appello.