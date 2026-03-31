Condanna a 6 anni e 10 mesi per un 31enne di Sarno, riconosciuto colpevole di violenza sessuale, lesioni e tentato furto dal Gup del Tribunale di Nocera Inferiore.

I fatti

L’episodio risale al 1° luglio 2023 a San Valentino Torio. Secondo la ricostruzione emersa dalle indagini, l’uomo avrebbe aggredito una giovane all’interno di un’auto, in una zona appartata, dopo un litigio.

La vittima ha raccontato di essere stata minacciata con un oggetto in ferro, colpita con pugni e strattonata per i capelli, fino a essere costretta a subire atti sessuali. Durante l’aggressione, il 31enne avrebbe anche tentato di sottrarle denaro, cellulare e un bracciale in oro, come riportato da “Il Mattino“.

Le lesioni riportate – traumi alla testa, alla spalla e un ematoma al torace – sono state giudicate guaribili in circa 15 giorni.

Le indagini e il precedente

Determinante la denuncia della giovane, che ha permesso ai carabinieri di avviare le indagini.

L’uomo era già stato arrestato pochi mesi dopo per un episodio simile, avvenuto tra Sarno e San Valentino Torio, con modalità analoghe. Per quel caso è già intervenuta una condanna, sebbene sia stato disposto un nuovo giudizio per un capo d’imputazione.

Gli sviluppi

Il giudice ha inoltre trasmesso gli atti alla Procura per valutare anche l’ipotesi di sequestro di persona. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 30 giorni.