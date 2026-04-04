Momenti di paura al largo di Capaccio Paestum, dove due paracadutisti francesi sono finiti in mare durante un’esercitazione.

L’incidente

I due si erano lanciati nel tardo pomeriggio da un aereo privato decollato da un vicino campo di volo, nell’ambito di un’attività organizzata da una scuola di paracadutismo laziale.

Per cause ancora da chiarire, però, non sono atterrati nell’area prevista, finendo in acqua a oltre un miglio dalla costa, in località Foce Sele.

I soccorsi

L’allarme è stato immediatamente lanciato dal pilota. Sul posto si sono precipitati gli istruttori: uno di loro si è anche tuffato per tentare il recupero, senza riuscirci, rientrando poi a riva con difficoltà.

Scattate subito le operazioni di soccorso con l’intervento di carabinieri, polizia municipale, vigili del fuoco e sanitari del 118. Attivato anche l’elisoccorso, mentre il coordinamento in mare è stato affidato alla Guardia costiera di Agropoli, intervenuta con una motovedetta.

Il recupero

I due paracadutisti sono stati individuati e recuperati dopo circa un’ora di ricerche, rese particolarmente complesse dall’oscurità.

Trasportati in ospedale insieme all’istruttore, sono stati ricoverati per ipotermia ma, secondo quanto si apprende, non sono in pericolo di vita.