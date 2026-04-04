Il caso della morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto all’ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore, si arricchisce di un nuovo e delicato capitolo giudiziario. Oltre all’inchiesta per omicidio colposo, emerge ora un duro scontro legale tra le parti coinvolte.
L’affondo del legale della famiglia
L’avvocato Francesco Petruzzi, che rappresenta la famiglia del bambino, ha annunciato l’intenzione di presentare una querela per diffamazione. Nel mirino le dichiarazioni del dottor Guido Oppido, primario di cardiochirurgia pediatrica.
Secondo il legale, il medico avrebbe accusato alcuni membri dell’équipe – tra cui l’anestesista e la perfusionista – di aver prodotto documentazione clinica con dati alterati. Accuse che, secondo Petruzzi, coinvolgerebbero indirettamente anche la sua assistita, Patrizia Mercolino.
“La questione non riguarda più solo il piano deontologico, ma assume rilievo penale”, ha dichiarato l’avvocato, annunciando il deposito della querela nei prossimi giorni.
L’inchiesta
La Procura di Napoli continua intanto a indagare per chiarire ogni fase dell’intervento. Tra i punti centrali dell’inchiesta:
- l’idoneità del cuore trapiantato
- le procedure adottate durante la circolazione extracorporea
- la correttezza della documentazione clinica
Fondamentali saranno le perizie tecniche, anche di tipo informatico e calligrafico, per verificare eventuali anomalie nelle cartelle mediche.
Clima teso in ospedale
All’interno dell’ospedale Monaldi la situazione resta particolarmente tesa, con accuse incrociate tra professionisti coinvolti nell’intervento.
La famiglia del piccolo Domenico ribadisce la volontà di arrivare alla verità, chiedendo che venga fatta piena luce su quanto accaduto in sala operatoria, dove il bambino aveva riposto la sua speranza di vita.