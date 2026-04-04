Furto nella serata di ieri a Sala Consilina, dove ignoti hanno colpito all’interno della chiesa di San Rocco.

Il fatto

I ladri si sono introdotti nella sacrestia e hanno portato via l’oro votivo donato negli anni dai fedeli alla statua del Santo. I preziosi erano custoditi all’interno di una cassaforte, forzata durante il colpo.

Le indagini

Sull’episodio indagano i carabinieri, impegnati a raccogliere elementi utili per risalire all’identità dei responsabili. Non si esclude che i malviventi abbiano agito con precisione, conoscendo già la presenza dei valori all’interno della chiesa.