Dolore e sconcerto ad Altavilla Silentina per la scomparsa di Davide Cembalo, medico veterinario e già assessore comunale. Aveva 46 anni.

Il malore

L’uomo era stato colpito nei giorni scorsi da un improvviso malore che lo aveva costretto al ricovero in condizioni gravissime. Entrato in coma, il quadro clinico si è purtroppo rivelato irreversibile. Lascia la moglie e due figlie.

Una figura stimata

Molto conosciuto e apprezzato sul territorio, Cembalo svolgeva l’attività di medico veterinario e buiatra. Per dieci anni ha ricoperto anche il ruolo di assessore comunale, distinguendosi per impegno e dedizione alla comunità.

Il cordoglio

Profondo il messaggio di cordoglio del sindaco, che ha ricordato Cembalo come una persona “puntuale, rigorosa e meticolosa”, sottolineando il segno lasciato nella vita amministrativa e sociale del paese.

I funerali

Le esequie saranno celebrate martedì 7 aprile presso la chiesa di San Biagio, nella frazione Cerrelli di Altavilla Silentina.