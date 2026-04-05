Verso il voto, prove di unità nell’area riformista e civica. Alla vigilia della campagna elettorale prende forma una linea condivisa tra socialisti riformisti e civici popolari angresi

L’appello all’unità

Ad Angri l’appello all’unità non è rimasto inascoltato e, alla vigilia della campagna elettorale, trova riscontro nei socialisti riformisti e nei civici popolari angresi, pronti a chiarire in modo definitivo la propria collocazione politica. Un passaggio che assume un valore significativo in una fase delicata, in cui le scelte diventano determinanti per definire equilibri e prospettive future.

A parlarne è Marco De Simone, uno dei principali protagonisti di questa fase di trattative, che sottolinea la necessità di arrivare a una sintesi politica chiara e condivisa.

Una scelta condivisa

La direzione intrapresa rappresenta una scelta condivisa e necessaria per dare continuità a un percorso politico e amministrativo già avviato, evitando dispersioni e frammentazioni che rischierebbero di indebolire l’intero fronte.

L’obiettivo è quello di consolidare un’area coerente, capace di incidere realmente nel dibattito cittadino e di presentarsi con una proposta chiara e credibile agli elettori, rafforzando una visione politica fondata su responsabilità, continuità e prospettiva amministrativa.

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