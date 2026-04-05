Si concentra sulla pista estorsiva l’inchiesta sull’esplosione avvenuta all’alba del Venerdì Santo in via XXV Luglio, a Cava de’ Tirreni, dove un ordigno ha danneggiato l’ingresso di una futura Casa del Commiato.

L’esplosione

Secondo i primi rilievi effettuati dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco, si è trattato di una bomba carta artigianale. La deflagrazione ha provocato danni stimati in circa 20mila euro, sventrando la porta d’ingresso e colpendo l’area circostante.

Gli investigatori ritengono ormai certa la natura dolosa dell’episodio.

La pista investigativa

Le indagini si stanno orientando verso il racket, in particolare nel settore dei servizi funebri. L’ipotesi è che l’attentato possa rappresentare un’intimidazione legata al controllo del mercato locale, come riportato da “Il Mattino“.

Non si esclude anche una ritorsione collegata all’apertura della nuova struttura, che avrebbe potuto alterare equilibri già esistenti sul territorio.

Le indagini

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona sono al vaglio degli inquirenti, impegnati a individuare i responsabili. La precisione dell’azione lascia ipotizzare un intervento organizzato, con esecutori materiali su mandato.

La reazione

Nonostante l’accaduto, i titolari della struttura hanno ribadito la volontà di andare avanti e inaugurare nei tempi previsti.

In una nota hanno definito l’episodio “un vile attacco”, lanciando un appello alle istituzioni affinché venga garantita tutela e contrastato il fenomeno delle infiltrazioni criminali sul territorio.