Modifiche al servizio della Circumvesuviana in occasione della Pasquetta. Due fermate saranno temporaneamente soppresse per consentire lo svolgimento in sicurezza della tradizionale processione verso il santuario della Madonna dell’Arco.
Le variazioni
A comunicarlo è Eav, che in una nota spiega come, su richiesta delle forze dell’ordine, nella giornata di lunedì 6 aprile 2026 tutti i treni della linea Napoli-Sarno non effettueranno servizio viaggiatori presso le fermate di Guindazzi e Madonna dell’Arco.
Il motivo
La decisione è legata al tradizionale pellegrinaggio del lunedì in Albis, che ogni anno richiama numerosi fedeli diretti al santuario della Madonna dell’Arco, rendendo necessarie misure straordinarie per garantire ordine pubblico e sicurezza.