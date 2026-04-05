Avrebbe perseguitato la vicina di casa per mesi, convinto di doverla “proteggere”. Un uomo di 63 anni, residente a Scafati, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di stalking.

Le accuse

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe sviluppato una vera e propria ossessione nei confronti della donna, sua ex vicina di casa fino al 2024. La seguiva nei suoi spostamenti, cercando continuamente di avvicinarla per parlarle.

La vittima, che lavora in un supermercato, ha riferito di averlo notato più volte nei pressi del luogo di lavoro. Il 63enne sarebbe riuscito anche a scoprire il suo nuovo indirizzo, continuando a pedinarla nonostante il trasferimento.

I comportamenti persecutori

Tra gli episodi segnalati nella denuncia anche la pubblicazione, senza consenso, di foto della donna sui social accompagnate da commenti. In diverse occasioni l’uomo avrebbe lasciato biglietti scritti a mano sul parabrezza dell’auto.

Una condotta reiterata che avrebbe generato nella vittima un forte stato di ansia e paura, al punto da spingerla a cambiare casa e a temere per la propria sicurezza e quella delle due figlie minorenni, come riportato da “Il Mattino“.

Le indagini

Le indagini, avviate dopo la denuncia, hanno raccolto anche le testimonianze di persone informate sui fatti, che hanno confermato i comportamenti ossessivi dell’indagato.

Nemmeno l’intervento del padre della donna sarebbe riuscito a fermarlo: l’uomo avrebbe continuato a sostenere di volerla “proteggere”.

I provvedimenti

Nei confronti del 63enne è stata emessa un’ordinanza cautelare con divieto di avvicinamento e l’applicazione del braccialetto elettronico.

La Procura di Nocera Inferiore ha disposto il giudizio immediato.