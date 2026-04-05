Colpo alle organizzazioni criminali campane: arrestato Roberto Mazzarella, esponente di vertice dell’omonimo clan e inserito nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, ponendo fine alla latitanza del presunto regista di diverse attività criminali sul territorio partenopeo.

Il commento del Governo

Soddisfazione è stata espressa dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha commentato l’arresto sottolineandone il valore simbolico e operativo.

“Un colpo importante alla camorra e un segnale chiaro: lo Stato c’è e non arretra”, ha dichiarato, complimentandosi con forze dell’ordine e magistratura per il lavoro svolto.

La lotta alla criminalità

L’arresto di Mazzarella si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alla criminalità organizzata. Il Governo ha ribadito l’impegno a sostenere le attività investigative e giudiziarie per garantire sicurezza e legalità sul territorio.

“Continueremo a fare la nostra parte, sostenendo chi ogni giorno combatte la criminalità organizzata”, ha concluso la Premier.