Dai meme ai comunicati falsi: la campagna elettorale scivola tra ironia e manipolazione, con episodi preoccupanti anche sul territorio

Tra ironia e degenerazione digitale

Finché c’è meme si sorride. L’intelligenza artificiale sbarca con forza nella campagna elettorale per le amministrative del 24 maggio, trasformando le chat degli elettori in un flusso continuo di stickers e contenuti virali. Tra Angri e Pagani il fenomeno registra una crescita evidente, diventando uno degli strumenti più utilizzati per raccontare – e spesso distorcere – la realtà politica locale. Ma se da un lato il meme rappresenta l’evoluzione plastica e digitale della vignetta satirica, dall’altro si assiste a una deriva comunicativa sempre più marcata, dove l’ironia lascia spazio a strategie ben deontologicamente più discutibili delle fake news.

Fake news e algoritmi inquinati

Ad Angri si registrano episodi che destano preoccupazione. Social media manager improvvisati, smanettoni dell’informatica e operatori poco trasparenti tentano di inquinare l’algoritmo attraverso la diffusione di articoli e comunicati falsi. Armi digitali utilizzate da candidati sindaco e aspiranti consiglieri spesso privi di contenuti, che scelgono la strada più semplice: gettare fango sugli avversari. Una dinamica che altera il confronto democratico e sposta il dibattito su un piano tossico, dove la verità diventa secondaria rispetto alla viralità di fatto.

Il caso Stay Angri

Emblematico quanto accaduto nelle ultime ore con il gruppo civico Fronte Civile – Stay Angri, finito al centro di un caso legato alla diffusione di un comunicato stampa falso, chiaramente costruito per screditare e colpire le scelte del movimento. Un tentativo maldestro, che però non ha trovato terreno fertile e lo sperato feedback caro ai social media manager.

La nota, rapidamente smentita, è stata accolta con disappunto dagli stessi utenti social, che hanno riconosciuto la natura artefatta del contenuto. Un segnale importante, che dimostra come una parte della comunità digitale sia ancora in grado di distinguere tra informazione e manipolazione.

Una campagna elettorale fuori controllo

Non è questo lo spirito che dovrebbe caratterizzare una campagna elettorale. Se il meme può essere accettato come forma di satira contemporanea, l’uso sistematico di fake news rappresenta invece un atto grave e profondamente antidemocratico. Il rischio è quello di trasformare il confronto politico in una guerra di contenuti falsi, dove a perdere è la credibilità delle istituzioni e, soprattutto, la fiducia dei cittadini ritrovandosi poi con una classe politica “fake” e incapace. Perché chi opta per l’utilizzo di questi strumenti dimostra, nei fatti, una preoccupante incapacità di costruire una proposta politica seria, una propria identità delegando chi dovrebbe gestire correttamente l’onda dell’algoritmo.

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