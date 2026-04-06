Il Benevento conquista la promozione in Serie B con tre giornate d’anticipo, centrando il secondo match point della stagione.

Decisivo il derby

A risultare decisiva è stata la vittoria per 0-1 nel derby contro la Salernitana allo stadio Arechi. A firmare il successo è stato Salvemini, che al 66’ ha trasformato un calcio di rigore dopo un fallo di mano in area.

Una gara gestita con ordine dalla squadra sannita, capace di controllare il ritmo e colpire nel momento chiave.

Il passo decisivo

Per la promozione serviva anche un risultato favorevole dal campo del Catania, unica rivale ancora in corsa. E così è stato: gli etnei sono stati sconfitti in casa, permettendo al Benevento di allungare a +12 in classifica.

Un margine ormai incolmabile, con soli nove punti ancora disponibili.

Il traguardo

Dopo aver dominato a lungo il Girone C di Serie C, la squadra allenata da Floro Flores torna così nel campionato cadetto, conquistando una promozione meritata.