Dramma nella tarda mattinata di Pasquetta a Casapulla, dove un ragazzo di 18 anni, Christian Raucci, è morto improvvisamente mentre si trovava con familiari e amici.

Il malore improvviso

Il giovane era a casa della zia, nei pressi di piazza Falcone e Borsellino, in attesa di un barbecue quando si è accasciato al suolo sotto gli occhi dei presenti.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il decesso è avvenuto in pochi istanti, lasciando sotto shock familiari e amici.

Indagini in corso

Sul luogo sono giunti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti. Al momento, l’ipotesi più probabile resta quella di una morte naturale, ma sarà l’autopsia – già disposta – a chiarire con esattezza le cause del decesso.