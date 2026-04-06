Aggressione nel pomeriggio di oggi in Costiera Amalfitana, all’altezza di Conca dei Marini, dove due conducenti della Sita Sud sono stati minacciati e colpiti da un automobilista.

L’episodio

Secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, l’uomo avrebbe aggredito fisicamente i due autisti durante il servizio. L’episodio riaccende l’allarme sicurezza per il personale viaggiante.

La denuncia dei sindacati

Filt Cgil e Fit Cisl, attraverso i rappresentanti Gerardo Arpino e Diego Corace, hanno espresso solidarietà ai lavoratori, denunciando un aumento delle aggressioni e delle intimidazioni.

Più rischi con il turismo

Alla base delle tensioni, secondo i sindacati, anche l’aumento dei flussi turistici legato al servizio “Unico Costiera”, che ha intensificato il traffico e la pressione sulla viabilità.

Le richieste

Le sigle sindacali hanno chiesto la riapertura urgente di un tavolo in Prefettura per rafforzare la sicurezza: tra le proposte, più controlli delle forze dell’ordine, videosorveglianza e protocolli operativi per gestire le emergenze.