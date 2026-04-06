Il Napoli di Antonio Conte conquista una vittoria pesantissima al “Maradona”, battendo 1-0 il Milan e scavalcandolo al secondo posto in classifica.

Gara bloccata

Partita equilibrata e molto tattica, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi. La prima vera occasione arriva al 23’, quando Spinazzola sfiora il vantaggio con una conclusione a giro. Il Milan risponde poco dopo con Nkunku, ma senza precisione.

Ripresa più intensa

Nella seconda frazione cresce il ritmo e il Napoli appare più propositivo. Giovane va vicino al gol con un tiro potente respinto da Maignan, mentre gli azzurri continuano a spingere alla ricerca del vantaggio.

Decide Politano

La svolta arriva al 79’: azione sulla sinistra di Olivera, cross deviato e palla che arriva a Politano. Il neoentrato calcia al volo e batte Maignan, firmando l’1-0 decisivo.

Finale in sofferenza

Nel finale il Milan prova l’assalto con gli ingressi di Leao e Loftus-Cheek. L’occasione più grande capita a Gimenez, che di testa manda di poco alto. Il Napoli resiste e porta a casa tre punti fondamentali.

Redazione

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