Tutto pronto per Napoli-Milan, in programma alle 20:45. A pochi minuti dal calcio d’inizio, il direttore generale azzurro Giovanni Manna ha fatto il punto su alcune situazioni interne.
Il caso Lukaku
Sul tema Lukaku, Manna ha preferito non entrare nei dettagli:
«Non mi va di parlare di queste dinamiche, ma Lukaku sa che al suo ritorno, atteso per la prossima settimana, ci saranno delle conseguenze».
Chance per Giovane
«È un ragazzo umile che lavora bene, oggi può essere la sua occasione», ha dichiarato.