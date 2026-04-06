Grande affluenza agli Scavi di Pompei nella giornata di Pasqua, con centinaia di visitatori in fila fin dalle prime ore del mattino.

Lunghe code agli ingressi

Complice anche l’ingresso gratuito previsto per la prima domenica del mese, turisti italiani e stranieri hanno scelto il sito archeologico per trascorrere una giornata all’insegna della cultura. Lunghe code si sono registrate agli accessi, con un flusso costante per tutta la mattinata.

Interesse per mostre e percorsi

Tra le tappe più visitate, la mostra dei calchi allestita nella Palestra Grande, inaugurata recentemente e già capace di attirare grande interesse. I visitatori hanno potuto immergersi tra affreschi, mosaici e testimonianze della vita dell’antica città.

Un richiamo internazionale

L’elevata presenza conferma ancora una volta il forte richiamo turistico di Pompei, meta tra le più apprezzate a livello internazionale.

Valorizzazione del sito

Un risultato legato anche al lavoro di tutela e valorizzazione portato avanti dal Parco Archeologico, che negli ultimi anni ha ampliato l’offerta culturale e migliorato l’esperienza dei visitatori.