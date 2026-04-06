Ancora violenza nella movida del centro storico di Salerno, dove nella tarda serata del Sabato Santo un minorenne è stato ferito con un’arma da taglio.

L’aggressione

Secondo una prima ricostruzione, una discussione tra giovani sarebbe degenerata per motivi ancora da chiarire. Durante la lite, il ragazzo è stato colpito alla schiena con un coltello.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei sanitari, che hanno trasportato il giovane in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Le indagini

Sul caso indagano le forze dell’ordine, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.

Redazione

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