Salvataggio in extremis il giorno prima di Pasqua grazie alla prontezza di un’operatrice del 118. Un’anziana è stata salvata dopo aver rischiato di soffocare a causa di un’ostruzione da bolo alimentare.

L’emergenza

L’allarme è scattato poco dopo le 13, quando alla Centrale Operativa è arrivata la richiesta di aiuto. Dall’altra parte del telefono, una situazione critica: la donna non riusciva a respirare.

L’intervento decisivo

A gestire la chiamata è stata la dottoressa Sara Pilato che, oltre ad attivare immediatamente i soccorsi, ha guidato i presenti passo dopo passo nelle manovre di emergenza.

Seguendo le indicazioni – compressioni addominali decise – dopo alcuni tentativi la manovra ha avuto successo e l’anziana è riuscita a espellere il boccone, tornando a respirare.

Lieto fine

La telefonata è proseguita fino all’arrivo dell’ambulanza. La donna è stata soccorsa e risulta fuori pericolo.

L’episodio ha ricevuto numerosi apprezzamenti anche sui social, dove è stato sottolineato il ruolo determinante dell’operatrice del 118.