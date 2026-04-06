Un 24enne è stato arrestato a Sant’Antonio Abate nel giorno di Pasqua con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il blitz

Il fermo è scattato al termine di una perquisizione domiciliare, estesa anche alle pertinenze dell’abitazione. Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto hashish, marijuana e cocaina già suddivisi in dosi pronte per la vendita.

Il materiale sequestrato

Oltre alla droga, sono stati trovati contanti – ritenuti provento dell’attività illecita – e materiale per il confezionamento, tra cui bustine e un bilancino di precisione.

L’arresto

Il giovane, identificato come Marco Di Maio, non ha opposto resistenza. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

Controlli intensificati

L’operazione rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio disposti durante le festività pasquali. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altre attività di spaccio.