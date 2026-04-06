Lutto a Sant’Antonio Abate per la scomparsa di Antonio D’Auria, morto all’età di 66 anni all’interno del cimitero comunale.

La tragedia

L’uomo si è sentito male mentre si trovava nel luogo di culto. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo senza esito.

Il cordoglio

Profondo il dolore espresso dall’Amministrazione comunale, che ha sottolineato come la tragedia abbia colpito l’intera comunità, rendendo ancora più drammatico l’evento per il luogo in cui si è verificato.

Il messaggio del sindaco

Il sindaco ha espresso vicinanza alla famiglia, parlando di una perdita che lascia sgomenta la cittadinanza e definendo particolarmente difficile da accettare una morte avvenuta in un luogo di preghiera e memoria.