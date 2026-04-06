Momenti di paura nel pomeriggio a Sarno, lungo viale Margherita, arteria che collega il centro cittadino alla frazione di Episcopio.

La dinamica

Per cause ancora in fase di accertamento, due auto sono rimaste coinvolte in un violento impatto. A seguito dello scontro, uno dei veicoli si è ribaltato sulla carreggiata, attirando l’attenzione e la preoccupazione di residenti e automobilisti di passaggio.

Nessun ferito

Nonostante la dinamica impressionante, fortunatamente non si registrano feriti. I conducenti dei mezzi coinvolti sono usciti illesi.

Intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità, rallentata per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli.