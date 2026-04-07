Segnalazione da Angri, in via Casalanario.
La scorsa sera, intorno alle 20:15, un’auto guidata da un giovane è stata vista scendere a velocità sostenuta lungo la strada di montagna. All’altezza della prima curva, il conducente ha effettuato un sorpasso invadendo completamente la corsia opposta, senza alcuna visibilità.
Una manovra estremamente pericolosa, compiuta in un punto dove è impossibile vedere eventuali veicoli in arrivo. Bastava un’auto in senso contrario per provocare un impatto frontale.
Chi ha assistito alla scena lancia un appello: evitare comportamenti simili, che mettono a rischio non solo chi guida ma anche altri automobilisti e pedoni.
Il riferimento è anche alla recente tragedia costata la vita a Emiliana Natale, legata proprio all’alta velocità. Episodi come questo dimostrano quanto sia necessario maggiore senso di responsabilità alla guida.