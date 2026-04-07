Notte agitata nell’area dei Campi Flegrei, dove due scosse di terremoto legate al fenomeno del bradisismo hanno svegliato la popolazione.

La scossa più intensa è stata registrata alle 4:32, con una magnitudo di 3.3 e una profondità di circa 2.4 chilometri. Il sisma è stato avvertito chiaramente in diversi comuni, spingendo molti residenti a lasciare le abitazioni per precauzione.

Pochi minuti dopo, alle 4:38, una seconda scossa di magnitudo 2.6 ha aumentato la tensione tra i cittadini.

Al momento non si segnalano danni a persone o edifici. Le autorità continuano a monitorare la situazione in un’area da tempo sotto osservazione per l’intensificarsi del fenomeno bradisismico.