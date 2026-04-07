Nuovo servizio sanitario nel Salernitano: attivato l’ambulatorio di laser terapia oculare presso il Presidio Santa Maria dell’Olmo di Cava de’ Tirreni.

Il servizio rientra nell’offerta dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno ed è dedicato al trattamento di diverse patologie oculari, garantendo ai cittadini prestazioni specialistiche avanzate e accessibili.

L’ambulatorio, destinato a diventare un punto di riferimento sul territorio, rappresenta un importante passo nel potenziamento dell’assistenza sanitaria locale, con l’obiettivo di offrire cure più tempestive ed efficaci.

Responsabile della struttura è il professor Rosa Nicola. Tra le prestazioni disponibili, prenotabili tramite Cup, figurano la capsulotomia Yag-Laser per cataratta secondaria e la trabeculoplastica laser.