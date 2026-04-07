Un gesto di grande onestà arriva da Salerno, dove un autista della compagnia Sita Sud si è reso protagonista di una storia a lieto fine.

Protagonista è Angelo, conducente in servizio su una linea diretta in Costiera Amalfitana. Durante il tragitto, un turista diretto ad Amalfi ha smarrito il proprio portafoglio, contenente denaro contante e documenti personali.

A ritrovarlo è stato proprio l’autista che, accortosi dell’oggetto dimenticato sul pullman, lo ha custodito con attenzione per restituirlo al legittimo proprietario.

La consegna è avvenuta al capolinea di via Vinciprova, dove il turista ha potuto riavere il portafoglio, ringraziando personalmente Angelo per il gesto.

Un episodio che evidenzia senso del dovere e correttezza, offrendo anche un’immagine positiva del territorio agli occhi dei visitatori.