Incendio di natura dolosa nei giorni scorsi a Laurino, in via San Pietro.

Secondo quanto riferito dal proprietario dell’abitazione, ignoti avrebbero appiccato il fuoco utilizzando benzina mentre all’interno della casa dormiva un’intera famiglia.

Nell’abitazione si trovavano padre, madre e tre figli minorenni. Le fiamme si sono propagate rapidamente, ma il tempestivo intervento degli stessi occupanti ha evitato conseguenze più gravi. La famiglia è riuscita ad accorgersi in tempo dell’incendio e a mettersi in salvo.

Presentata denuncia presso la stazione dei carabinieri. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.