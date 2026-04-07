A Nocera Inferiore la Pasquetta ha un significato tutto particolare. Qui, infatti, la tradizione non si esaurisce nel lunedì dell’Angelo, ma prosegue anche il giorno successivo con il cosiddetto “Martedì in Albis”.
Una consuetudine antica, le cui origini risalgono al XVI secolo, quando le comunità di Nocera Inferiore e Pagani si ritrovavano insieme presso il Santuario di Santa Maria dei Miracoli di Montalbino per trascorrere una giornata all’insegna della convivialità.
Tuttavia, i frequenti contrasti tra le due comunità portarono a una decisione netta da parte dell’autorità ecclesiastica: separare le celebrazioni. Da quel momento, il lunedì in Albis fu riservato a Pagani, mentre Nocera adottò il martedì.
Una tradizione che, ancora oggi, rappresenta un tratto identitario forte del territorio, capace di unire storia, fede e cultura popolare. Una Pasquetta diversa dalle altre, ma proprio per questo unica.