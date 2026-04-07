Trasporti pubblici sotto accusa in Campania, con disagi segnalati tra Napoli e le principali mete turistiche, tra cui la Costiera Amalfitana.

A denunciare la situazione è Agostino Ingenito, presidente dell’Abbac, che parla di “disservizi intollerabili” e di un grave danno all’immagine turistica del territorio.

Nel mirino, in particolare, la chiusura pomeridiana della metropolitana nei giorni festivi e le lunghe code registrate agli ingressi, con numerosi viaggiatori colti di sorpresa. Criticità che, secondo l’associazione, mettono in discussione l’attrattività di Napoli proprio nei momenti di maggiore afflusso.

Problemi analoghi si sono verificati anche in altre località turistiche e sul territorio provinciale, dove si segnalano difficoltà negli spostamenti e servizi non adeguati alla domanda.

Abbac annuncia l’invio di un esposto e chiede la convocazione urgente di un tavolo in Regione, oltre a un confronto immediato sul sistema della mobilità.

“Serve un cambio di passo – sottolinea Ingenito – perché turismo e trasporti devono viaggiare insieme. Senza servizi efficienti, si rischia di compromettere l’intera stagione”.