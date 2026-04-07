Ancora atti vandalici a Nocera Inferiore, dove ignoti hanno danneggiato il mini campo di basket in via Napoli.

Nei giorni scorsi, il canestro è stato sradicato, rendendo inutilizzabile la struttura e suscitando indignazione tra residenti e frequentatori dell’area.

A denunciare l’accaduto è stato il sindaco Paolo De Maio, che ha affidato ai social uno sfogo deciso: «Ancora una volta atti vandalici. Noi continueremo a prendercene cura e a portare avanti le manutenzioni, ma abbiamo bisogno anche della collaborazione dei cittadini onesti».

Il primo cittadino ha invitato la comunità a segnalare e denunciare episodi simili, sottolineando come solo con un impegno condiviso sia possibile difendere gli spazi pubblici.