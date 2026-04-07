Operazione della Polizia di Stato a Nocera Inferiore, dove lo scorso 1° aprile è stato arrestato un minorenne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del Commissariato locale hanno notato il giovane mentre parlava con un altro ragazzo a bordo di un’auto in sosta in via San Prisco. Alla vista dei poliziotti, entrambi hanno mostrato un atteggiamento sospetto, attirando l’attenzione degli operatori.

Durante la perquisizione, il minore è stato trovato in possesso di 29 dosi di cocaina e di una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il ragazzo è stato accompagnato in Commissariato e, al termine degli accertamenti, arrestato. Il Gip del Tribunale per i minorenni ha convalidato il provvedimento, disponendo per lui la misura cautelare della permanenza in casa.