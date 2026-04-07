Proseguono i lavori del nuovo polo scolastico a Scafati, un’opera definita dall’amministrazione come una delle sfide più importanti per il territorio.

Nel corso di un sopralluogo al cantiere, è stato fatto il punto sull’avanzamento dei lavori: attualmente si è nella fase di installazione degli infissi e degli impianti elettrici, mentre entro la fine di aprile prenderanno il via gli interventi esterni con la rimozione dei ponteggi.

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura moderna, con due piani da 3.500 metri quadrati ciascuno, affiancati da un palazzetto dello sport destinato a diverse discipline, tra cui tennis, pallavolo e minibasket.

Dopo anni di stallo, l’opera torna dunque a prendere forma con l’obiettivo di offrire agli studenti una struttura all’avanguardia, pensata secondo standard europei e destinata a diventare un punto di riferimento per l’intero territorio.