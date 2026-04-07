Il Comune di Pagani entra nel processo penale come parte civile in un procedimento legato ad abusi edilizi su un terreno comunale.
La decisione, approvata all’unanimità dalla giunta di Palazzo San Carlo, riguarda un caso riconducibile a una familiare di un esponente del clan Fezza-De Vivo. Il giudizio si terrà presso il Tribunale di Nocera Inferiore e coinvolge complessivamente circa 60 imputati.
L’Ente ha affidato la propria rappresentanza legale all’avvocato Virginia Galasso, già impegnata in precedenti battaglie contro costruzioni abusive sul territorio.
Con la costituzione di parte civile, il Comune punta a ottenere il risarcimento dei danni materiali e d’immagine, ribadendo la linea dura contro ogni forma di illegalità.
Negli ultimi anni, l’amministrazione si è già distinta per interventi concreti, tra cui la demolizione di opere abusive realizzate da famiglie legate al contesto locale.
La nuova fase processuale apre ora ulteriori sviluppi, con l’Ente determinato a tutelare i propri interessi e quelli della comunità.