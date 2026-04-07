Furto nella notte a Pontecagnano Faiano, dove due turiste sono state derubate mentre si trovavano in città per qualche giorno di vacanza.
Le donne avevano parcheggiato il loro furgone, un Volkswagen Transporter, in una zona del centro abitato. Durante la notte, ignoti hanno infranto i vetri del veicolo, riuscendo a introdursi all’interno.
I ladri hanno portato via cinque valigie contenenti effetti personali, documenti e beni di valore, lasciando le due turiste senza nulla.
L’amara scoperta è avvenuta al mattino, quando le vittime hanno denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.
Sono in corso le indagini per individuare i responsabili del furto.