Ennesimo episodio di violenza nel centro storico di Salerno.

Secondo una prima ricostruzione, ieri sera un giovane avrebbe inseguito e poi aggredito la fidanzata in strada, sotto gli occhi di numerosi passanti. La scena ha attirato l’attenzione di chi si trovava in zona, facendo scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenute rapidamente le forze dell’ordine, che hanno bloccato il ragazzo, mentre i sanitari del 118 hanno prestato soccorso alla giovane.

Sono in corso accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’episodio e le cause che hanno portato all’aggressione.