Caso anomalo nella graduatoria dei loculi a Scafati, dove un controllo incrociato ha fatto emergere una situazione inattesa.

Ben 33 cittadini, spesso senza apparenti legami tra loro, avevano indicato lo stesso defunto nelle rispettive domande di assegnazione. Un elemento che ha spinto il Comune a sospendere temporaneamente le pratiche coinvolte e ad avviare verifiche approfondite.

Il bando, relativo a circa 300 loculi nei settori “Muro B”, “Muro C” e “Muro H”, aveva registrato una forte partecipazione. Tra i criteri di priorità figurava la presenza di un defunto da esumare o estumulare, pensato per rispondere a situazioni urgenti, come riporta “La Città”.

Proprio questo requisito è ora al centro delle verifiche. Gli uffici comunali stanno riesaminando i fascicoli per chiarire se si tratti di errori, sovrapposizioni o eventuali irregolarità.

Al momento, l’unica certezza è che serviranno controlli puntuali per ristabilire la correttezza della graduatoria.