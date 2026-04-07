Condanna definitiva per un episodio di violenza avvenuto nel 2022 tra Scafati, Angri e Boscoreale.

La Corte di Cassazione ha confermato la pena di 4 anni e 11 mesi di reclusione per un 31enne di Angri, ritenuto responsabile del tentato omicidio e delle gravi lesioni ai danni di uno dei due fratelli coinvolti.

I fatti risalgono alla notte del 16 ottobre 2022, in via Pagano a Scafati, nei pressi di un distributore automatico. All’origine dell’aggressione una lite, degenerata rapidamente.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 31enne – insieme ad altri complici – avrebbe aggredito e accoltellato la vittima, colpendola più volte mentre era a terra.

Le indagini sono state ricostruite grazie a testimonianze, immagini di videosorveglianza e attività tecniche della polizia giudiziaria, come riporta “Le Cronache”.

Per gli altri coinvolti sono arrivate ulteriori condanne: un complice ha patteggiato 3 anni e 4 mesi, mentre un altro imputato ha ricevuto una pena di 3 anni e 2 mesi. Un minorenne è giudicato separatamente.

La vicenda si chiude con la conferma definitiva delle responsabilità da parte della Cassazione.